Giovanili: i risultati di Under 15, 16 e 17

Grande prestazione degli Under 15 che hanno vinto il derby contro l’Empoli per 4-0. La doppietta di Ievoli ed i goal di Presta e Baroncelli consentono ai gigliati salire nei piani alti della classifica a quota 12. Contro l’Empoli vincono anche gli Under 16 che volano in classifica a quota 11 punti grazie alle reti decisive di Ungheria e Messina. Infine gli Under 17 escono sconfitti per 2-1 dalla sfida contro il Torino rimanendo quindi a quota 10. (Violachannel)

Tutti i risultati e le classifiche del settore giovanile su www.numericalcio.it