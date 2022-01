Giovanili, bene la Fiorentina U18 trascinata dal “solito” Senè

I ragazzi di mister Papalato restano così nelle zone alte della classifica

Inizia al meglio il 2022 per i ragazzi di mister Papalato. La Fiorentina U18, infatti, non fallisce tra le mura amiche contro il fanalino di coda Ascoli imponendosi con un secco 2-0. Protagonista assoluto della gara il giovane attaccante gigliato Senè, autore di una doppietta nei primi 45' di gioco (14 centro in campionato in 13 partite disputate) . I viola volano così al terzo posto Clicca qua per leggere i marcatori e la classifica del campionato