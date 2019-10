Giovani viola: Gori decisivo nell’Under 20 azzurra contro il Portogallo

Che abbia un fiuto del gol innato è fuori dubbio, ma quest’anno Gabriele Gori in prestito all’Arezzo in Serie C dovrà dimostrare anche una crescita ed una continuità importante. Intanto quest’oggi con la maglia azzurra dell’Under 20 nella competizione Elite League è risultato decisivo ai fini del risultato, positivo, della truppa italiana. Contro il Portogallo, infatti, la selezione di Daniele Franceschini ha vinto 4-3, proprio grazie ad un gol (decisivo) di Gori, dopo che i lusitani erano stati in grado di trovare il pareggio, passando da 0-3 a 3-3. Ci ha pensato, dunque, il giovane centravanti gigliato a sbrogliare la situazione.