FOTO VN – Dolci ricordi: Castrovilli col suo procuratore in tribuna al Bozzi

Pomeriggio da spettatore per Gaetano Castrovilli ed il suo procuratore, Michelangelo Minieri. I due, infatti, sono presenti sulle tribune del “Bozzi” delle Due Strade per seguire la partita interna della Fiorentina Primavera contro il Pescara (CLICCA QUI PER IL LIVE). Un bel tuffo nel passato per Castro, che proprio in Primavera ha mosso i suoi primi passi da calciatore viola.