Anche Louis Munteanu, nuovo importante acquisto della Fiorentina Primavera, è presente sugli spalti del Bozzi per supportare i compagni impegnati contro il Bologna. Come riportato dal nostro inviato, durante l’intervallo il presidente Commisso ha colto l’occasione per scambiarci qualche parole e fare la sua conoscenza.

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A