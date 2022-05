FOTO – Aquilani si gode e bacia la Coppa Italia: “Di nuovo”

Il post dell'allenatore dei baby Viola

Dopo il trionfo in Coppa Italia Primavera, il quarto consecutivo e terzo per lui, il tecnico Alberto Aquilani (qui le sue parole post gara) ha esultato anche sui propri canali social. L'allenatore ha postato sul suo profilo Twitter un selfie con un bacio al trofeo. "Again", di nuovo, scrive il romano con 4 emoji di una coppa.