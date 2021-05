Fiorini e Bianco sul Viola Park: “Che bello allenarci con i grandi”

Fiorini e Bianco entusiasti: "Sarà bello allenarci con i più grandi"

Il centrocampista della primavera viola Fiorini ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina direttamente dal Viola Park, dove i lavori proseguono spediti: "E' un emozione grandissima essere qui, il Viola Park sarà un motivo di orgoglio per la città e per i tifosi. Allenarci a pochi metri dalla prima squadra è uno stimolo in più, tutti noi ambiamo ad arrivare lì. La nostra casa sotto l'ufficio del presidente? Dobbiamo comportarci bene allora". Opinione simile è quella di un altro giovane della Primavera gigliata, Bianco: "Sarà molto importante vivere tutti insieme sia con la prima squadra che con i più piccoli, penso che un centro sportivo porti 7-8 punti in più. Ci sarà anche un posto in cui potremo studiare, cosa utile soprattutto per i più piccoli, è importante anche quello oltre al calcio e avremo la possibilità di stare insieme 24 ore su 24. Penso che per il presidente non ci sia saluto migliore che farci vedere questo splendido posto".