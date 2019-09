Fiorentina Primavera, domenica l’esordio in campionato in diretta tv

Sarà un weekend intenso per i tifosi della Fiorentina, soprattutto per la sfida contro la Juventus di sabato alle ore 15 al Franchi. Ma avranno l’occasione di seguire anche il debutto in campionato della squadra di Bigica. Fiorentina-Bologna, prima la gara del Campionato Primavera 1 è stata infatti programmata per domenica alle ore 17 allo stadio Bozzi alle Due Strade. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro su Sportitalia. CAMPIONATO PRIMAVERA, IL CALENDARIO COMPLETO