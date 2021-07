Fiorentina Primavera, decisa la data delle prime amichevoli stagionali

Le date del precampionato

La Fiorentina Primavera si sta preparando ad una nuova stagione con la speranza di migliorare nettamente il rendimento rispetto a quella appena passata. Ad Agosto l'esordio per testare i ragazzi prima degli impegni ufficiali. Come riportato da canalesassuolo.it la formazione di Aquilani prenderà parte al prestigioso Torneo Città di Vignola insieme a Bologna, Carpi, Modena, Parma, Reggiana, Sassuolo e SPAL. la gara d’esordio è in programma lunedì 9 agosto alle ore 20.40 tra Fiorentina e Bologna allo stadio “Caduti di Superga” di Vignola.