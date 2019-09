Fiorentina Primavera, date e orari della 3ª, 4ª e 5ª giornata. Domenica l’esordio

Attraverso il comunicato pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 3ª, 4ª e 5ª del campionato di Primavera 1 che inizierà in questo fine settimana (la Fiorentina esordirà domenica, al Bozzi, alle 17:00, contro il Bologna). La squadra di Bigica sarà di scena in casa della Roma alla terza giornata: appuntamento per sabato 28 settembre alle ore 17:00. Quarto turno che vedrà i viola impegnati al Filadelfia di Torino sabato 5 ottobre sempre alle 17:00. Infine, la quinta giornata: domenica 20 ottobre alle ore 17:00 la Primavera gigliata ospiterà il Chievo Verona. SEGUI IN DIRETTA IL PRIMO TURNO DEL CAMPIONATO DI PRIMAVERA 1!