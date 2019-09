Marco Donadel, ex giocatore della Fiorentina, ora uomo immagine dei viola e allenatore delle giovanili, ha bagnato il suo debutto assoluto in panchina con una vittoria. Da mister degli Under 16 viola, l’ex centrocampista, ha portato i suoi ragazzi alla vittoria contro la Virtus Entella per 3-2 [CLICCA PER LEGGERE RISULTATI E CLASSIFICHE]