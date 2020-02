Dutu: “Tre punti voluti fortemente. Siamo migliorati sotto l’aspetto mentale”

Eduard Dutu, difensore della Fiorentina Primavera, ha parlato a violachannel dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: “La vittoria mancava da un po’ di tempo, l’abbiamo voluta fortemente. Il mister ci diceva sempre che mancava l’aspetto mentale e oggi abbiamo messo qualcosa in più. Io più tranquillo? Il mister mi chiede di dare di più e aiutare i compagni, ma la nostra forza è il gruppo. Coppa Italia? Rispetteremo il nostro avversario, una squadra forte. E cercheremo di fare il risultato.

Limiti mentali superati? Secondo me siamo migliorati sotto questo punto di vista. Torino molto fisico? Nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto noi la partita, mentre il secondo tempo è stato diverso perché ci sono venuti a prendere molto alti. Ma secondo me tutta questa differenza fisica non c’è stata. Bobby Duncan? Si impegna, ci dà sempre una mano quando viene e ci fa piacere. Oggi secondo me ha fatto una buona partita”.