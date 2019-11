Disastro Giovani! Il Napoli cade 7-0 ad Anfield, l’Inter ne prende 4 dallo Slavia Praga

Una serata disastrosa per le italiane impegnate nella Youth League, la versione giovanile della ben più nota Champions League. I Partenopei, già eliminati dalla competizione, vengono infatti travolti per 7-0 ad Anfield Road, dal Liverpool, ex squadra tra l’altro del giovane attaccante viola Bobby Duncan. Non è andata certo meglio per l’altra italiana scesa in campo quest’oggi, l’Inter di mister Madonna, che a Praga fallisce il match point per accedere agli ottavi di finale e crolla con pesante passivo di 4-1.