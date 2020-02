Federico Brancolini, Fabio Ponsi e Christian Dalle Mura dovranno attendere la prossima occasione. Infatti i tre giovani gigliati hanno dovuto rinunciare loro malgrado allo stage Under 19 che la FIGC aveva promosso per le giornate di ieri e oggi (CLICCA). Lo stato di allerta in cui si trova l’Italia al momento, purtroppo, ha indotto la Federazione ad annullare tutto.