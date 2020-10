Il The Guardian, illustre quotidiano britannico, ha stilato come ogni anno la lista dei migliori sessanta talenti al mondo. Presi in considerazione i ragazzi nati nel 2003. Presente Dimo Krastev, il promettente centrocampista della Fiorentina Primavera. Il bulgaro, pupillo di Aquilani, è tenuto in grande considerazione da tutti gli addetti ai lavori in Europa. La Fiorentina cercherà di crescersi in casa il prossimo gioiello della mediana.