Dalle Mura: “Prima squadra? Non potevo chiedere compleanno migliore. Tra Chiti e Dutu scelgo…”

Dopo la semifinale di andata contro la Juventus in Coppa Italia, in sala stampa ha parlato il difensore viola Christian Dalle Mura: “Non è stato assolutamente tornare in Primavera dopo l’esperienza in prima squadra, alla fine è la mia squadra. La giornata di Torino è partita prestissimo perché ho dormito poco, ovviamente molto felice, non avrei potuto chiedere compleanno migliore. Vedere la partita dalla panchina è stato incredibile, giocare allo Stadium, una partita importante per il popolo è stata una bellissima cosa. In cosa devo migliorare? Per mie caratteristiche faccio un po’ fatica a campo aperto. Dutu è un difensore vecchio stampo e ci completiamo, Chiti fra noi tre però è il più completo, devo dire che non ho preferenze con chi giocare perché cerco di dare sempre il massimo. Abbiamo sempre una città dietro le spalle e non possiamo fermarci al primo scontro, il mister ci dice di onorare la maglia e di dare il 100%, noi lo facciamo. Campionato? Purtroppo i risultati non sono quelli che avremmo voluto, però c’è stata continuità di prestazioni, la strada oggettivamente è quella giusta, magari manca solo un po’ di cattiveria sotto porta. Il Franchi è uno stimolo in più, non siamo abituati ad avere così tanta gente, i tifosi ci hanno dato la spinta per rimontare.