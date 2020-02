Coronavirus, si ferma anche il campionato Primavera: la sesta giornata slitta ad aprile

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020. Gli anticipi e i posticipi della 6ª giornata di ritorno, unitamente alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente. Ricordiamo che il 10 aprile è in programma la finale di Coppa Italia in gara unica fra Fiorentina e Verona e questo ovviamente dovrà essere tenuto in considerazione.

