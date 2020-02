Coronavirus, settore giovanile: quali gare si giocano e quali invece sono rinviate

L’allarme Coronavirus ha condizionato inevitabilmente anche le partite del settore giovanile. Due sono infatti le gare effettivamente rinviate: il match del campionato primavera tra la Fiorentina di Bigica e il Pescara e la partita Fiorentina-Sampdoria dell’Under 18. Si giocano invece ad oggi regolarmente le partite Livorno-Fiorentina della categoria Under 16 e la stessa però degli Under 15. Turno di riposo infine per quanto riguarda gli Under 17.