Coppa Italia Primavera – Risultati 2° turno: l’avversaria della Fiorentina agli ottavi

Passano anche Bologna, Genoa, Napoli e Verona in Coppa Italia Primavera, che dopo le gare del 2° turno offrirà quelle degli ottavi di finale. Dal prossimo step entrerà in gioco anche la Fiorentina di Emiliano Bigica. CLICCA QUI PER I RISULTATI E GLI ACCOPPIAMENTI CHE VEDONO PROTAGONISTI ANCHE I GIOVANI VIOLA