Commisso in tribuna e gli Under 15 vincono il Memorial Allodi

Viola in trionfo

Gli Under 15 della Fiorentina hanno vinto il Memorial Allodi , torneo organizzato dalla Settignanese.

I giovani del tecnico Nicola Magera hanno superato per 1-0 l'Empoli in finale, dopo aver battuto Sangiovannese e Settignanese nel girone eliminatorio e Pontedera in semifinale. Presente all’epilogo della manifestazione anche il presidente viola Rocco Commisso, accompagnato dal direttore generale Joe Barone e dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni.