Com’è andato Rasmussen? Il nostro giudizio sulla gara del danese

Il valore assoluto della partita di Jacob Rasmussen (rivivi il nostro LIVE) è alto. Il danese ex Empoli, non ancora al top della condizione e reduce da un lungo e fastidioso problema fisico, ha condotto una partita sicura e autorevole, senza errori degni di nota e – soprattutto – con personalità, dato che si è assunto la guida del reparto difensivo con indicazioni e incitamenti ai compagni.

Eppure, tutto questo va parametrato tenendo conto del livello dell’avversario, una squadra Primavera che occupa l’ultima posizione in campionato. Da un giocatore acquistato per sette milioni di euro ci si aspetterebbe la copertura di tutto il reparto, non solo della propria zona: Chiti è apparso molto in affanno, ed è soprattutto dalla sua parte che il Chievo ha trovato i maggiori spunti. Un Rasmussen in forma avrebbe messo qualche pezza in più. Non gliene facciamo assolutamente una colpa, sia chiaro, ma – nel giudicare positiva la prova del difensore di Montella – ricordiamo che la Serie A lo metterà di fronte a sfide ben più dure.

