Ceri (pres. Grosseto): “Sersanti già in orbita viola, la prossima stagione sarà dura trattenerlo”

Simone Ceri, presidente del Grosseto, a Radio Sportiva ha parlato anche di Alessandro Sersanti, giovane e talentuoso centrocampista nel mirino della Fiorentina: “Sersanti ha fatto un campionato straordinario e se la stagione non si fosse fermata avrebbe fatto il torneo di Viareggio con la Fiorentina. Credo che ci vorrà un miracolo per trattenerlo, è pronto per fare un salto di categoria importante”. Il responsabile del settore giovanile gigliato Valentino Angeloni avrà sicuramente questo nome nel proprio taccuino.