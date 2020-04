Intervistato da fcinter1908.it, l’ex attaccante Erjon Bogdani ha speso parole al miele per Erald Lakti, centrocampista della Fiorentina Primavera in prestito al Gubbio:

Quando si parla di ragazzi giovani bisogna sempre andarci cauti, il rischio che si possano montare la testa esiste, devono sempre dimostrare il loro valore per emergere. Detto questo, posso dire che uno che può sicuramente arrivare in Serie A è Erald Lakti: ha giocato nella Primavera della Fiorentina, quest’anno è andato in prestito al Gubbio. Secondo me può fare molto bene, può interpretare tutti ruoli del centrocampo, dal mio punto di visto ha tutto per arrivare in Serie A.