Bobby Duncan, la FA multa e squalifica il suo procuratore: il motivo

Squalifica per sei settimane e multa di 10.000 sterline. Questa la decisione della FA, la federcalcio inglese, riguardo la condotta di Saif Rubie, procuratore dell’attaccante viola Bobby Duncan, su Twitter durante il mese di settembre. Rubie espresse aspre critiche nei confronti di Michael Edwards, responsabile dell’Academy del Liverpool, per aver rifiutato la prima offerta della Fiorentina per il classe 2001 britannico, accusandolo di “bullismo mentale e distruzione della vita“.