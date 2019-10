Bigica esulta: “Nuovo Centro Sportivo? Finalmente un posto dove lavorare con sinergia”

Alla vigilia di Fiorentina-Chievo, l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica ha parlato del match e non solo a Violachannel.tv:

La partita col Chievo è la prima di tre sfide in una settimana. Loro sono in difficoltà a livello di punti ma verranno a Firenze per darci del filo da torcere come ogni anno. La squadra ha avuto qualche problema fisico tra viaggi e affaticamenti, ma li abbiamo smaltiti e ora stanno tutti bene.

Centro Sportivo? E’ un passo importante per un settore giovanile che da anni riesce a tira fuori calciatori forti nonostante le difficoltà logistiche visto che le squadre si allenano in strutture dislocate per tutta la città. Finalmente avremo una nostra casa, in un posto che mi evoca bei ricordi perché vivevo vicino a dove sorgerà il centro sportivo. Un posto bellissimo dove tutte le squadre potranno lavorare ancora di più in sinergia rispetto ad adesso.