Bigica: “Finale grande soddisfazione. Commisso? Vogliamo vincere il suo primo trofeo viola”

Al termine di Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera, il tecnico viola Emiliano Bigica ha parlato a Violachannel: “Cinque finali in tre anni penso che sia una grande soddisfazione per me, i ragazzi e la società. Tifosi e città sono orgogliosi di noi. Ho preparato cercando di infondere nei mezzi dei ragazzi. Partivamo svantaggiati perché sapevamo di dover fare gol, che comunque sarebbe arrivato, perché contro di loro abbiamo sempre segnato. Dovevamo essere bravi a soffrire nei momenti opportuni e poi sfruttare le nostre ripartenze, siamo stati bravissimi a ribaltare il campo e creare situazioni che ci hanno dato una mano. Verona? Squadra temibile, sarà difficile da affrontare in gara secca, però intanto ci godiamo questa qualificazione e a tempo debito penseremo alla finale. Commisso? Fa piacere che siamo riusciti a regalargli una gioia e la possibilità di vincere il primo trofeo a Firenze. Per noi è come una figura paterna”.