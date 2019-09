Bigica: “Felice di vedere tanti giovani in prima squadra”

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, è stato intervistato da violachannel.tv. Queste le sue parole:

La nostra stagione è iniziata il 12 luglio. A Moena siamo stati benissima, è stata una bella esperienza per tutti. Abbiamo giocato belle amichevoli contro squadre che saranno protagoniste in campionato. I ragazzi hanno dato grande disponibilità sin da subito. Il lavoro è proseguito a Borgo San Lorenzo. Abbiamo lavorato bene, cercando di mettere le basi per il nostro futuro. Stiamo perfezionando le ultime situazioni. La maggior parte della squadra abituata alle metodologie di lavoro che portiamo avanti da due anni a questa parte. Siamo avanti, sto gestendo di più il riposo. I giovani in prima squadra? Vederne così tanto è motivo di soddisfazione. Speriamo possano essere d’esempio per i ragazzi che arrivano in Primavera. In Primavera sei a un passo dal calcio che conta.