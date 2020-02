Bigica: “Con la Juve doppiamente importante, è 51-49%. La affrontiamo con serenità”

All’andata è finita pari, servirà qualcosa in più domani per superare la Juventus e guadagnarsi l’accesso alla finale. Emiliano Bigica ha parlato così della sfida:

“La vittoria col Torino è arrivata contro una squadra fisica che come noi sta avendo delle difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a livello mentale, hanno avuto il giusto atteggiamento. Andiamo in casa della Juve con serenità e fiducia, è una partita aperta con 51-49% per loro dato il pareggio del Franchi. Sanno che per metterci quella coccarda sul petto l’anno scorso abbiamo fatto grandi sacrifici, questa sarebbe l’ennesima finale in tre anni e sarebbe la giusta iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. Contro la Juve è doppiamente importante, vogliamo fare un regalo a noi, ai tifosi e alla società.”