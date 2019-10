Bigica: “Atalanta? Dobbiamo tirar fuori quei pochi difetti che hanno. Lavoriamo per essere pronti”

Queste le parole di Mister Emiliano Bigica a Violachannel.tv:

“Finalmente è arrivato il momento di giocarci questo trofeo, dopo la Coppa Italia dell’anno scorso. Arriva dopo due partite in campionato nel giro di tre giorni, nelle quali abbiamo pagato più del dovuto episodi sfortunati: prestazioni intense, volitive. Purtroppo sono arrivati due pareggi, ma per come sono andate le gare, negli anni passati le avremmo perse.

L’Atalanta si conferma un ottimo organico, con giocatori che militano nelle proprie nazionali e un mix di forza, qualità corsa. Giocano un bel calcio sotto la guida di Massimo Brambilla, sono stimolanti e difficili da affrontare. Sono campioni d’Italia e hanno vinto a Manchester con il City in Youth League. Una bella gatta da pelare, ma lavoriamo per essere pronti.

Fattore campo? Non ci credo molto. Sarà bello giocare nel loro nuovo stadio, una bella cornice per la partita. A livello motivazionale dovrò dire poco, gli stimoli arrivano dalla partita stessa. Troveremo le giuste contromisure da proporre contro una squadra forte, fluida e della quale dovremo evidenziare quei pochi difetti che hanno”.