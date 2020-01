Bigica: “Angeloni e Comotto proseguiranno il buon lavoro del settore giovanile”

Al termine del test odierno contro l’Italia U19 (terminato 3-3, reti viola di Edoardo Pierozzi, Spalluto su rigore e Koffi), l’allenatore della Primavera gigliata Emiliano Bigica ha parlato a Violachannel:

Coverciano è sempre un luogo importante del nostro calcio, ho avuto la fortuna di frequentarlo per molti anni da calciatore prima e da allenatore poi. È stato un buon test, impegnativo, tutti hanno giocato un tempo e l’ho fatto anche per far capire ai ragazzi che dobbiamo subito tornare nel clima campionato. Ci apprestiamo ad affrontare una squadra organizzata e con buone individualità (Sampdoria, ndr), noi dobbiamo riprendere dalle belle prestazioni fatte finora. Anche oggi i ragazzi si sono dati da fare per aumentare la mentalità che voglio. Cambio ai vertici del settore giovanile? Al prof. Vergine mando i miei saluti e il mio più grosso in bocca al lupo. Con Angeloni e Comotto sicuramente proseguiremo nel buon lavoro fatto finora.