Bigica: “Amareggiato per la svista dell’arbitro. Su Vlahovic e Rasmussen…”

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha preso la parola dopo il 3-3 interno di oggi contro il Pescara. Questo uno stralcio delle sue parole in zona mista: “Sapevamo di affrontare una squadra che era in salute e aveva entusiasmo dopo la vittoria contro la Juventus. Noi abbiamo comunque affrontato bene la gara, con determinazione, nonostante le difficoltà che ben sapevamo. Siamo stati bravi a rimontare e a portarci in vantaggio. Sono amareggiato sulla svista evidente dell’arbitro sul gol del 4-2 annullato, ma dobbiamo essere noi ad indirizzare il nostro cammino e non gli episodi. Vlahovic con noi in Supercoppa? Non penso che ci sia questa possibilità, perché la squadra ha tre partite ravvicinate la prossima settimana e Montella ha bisogno di tutte le sue frecce. Noi ci saremo tutti, rientrerà anche Duncan dalla squalifica e ci andremo a giocare questa bella partita. Non vedo l’ora.

Rasmussen? Ha fatto due partite da 90′ nel giro di 3 giorni. Alla fine di quella odierna era un po' stanco ma ha stretto i denti e ci ha dato la giusta personalità in difesa e capacità nell'impostazione. Lo ringrazio perché è un ragazzo serio, si è aggregato nel modo giusto come hanno sempre fatto tutti i giocatori della prima squadra che sono venuti a giocare con la Primavera. Montiel e Koffi? Avevano un affaticamento muscolare, ho preferito non rischiarli. Sono due giocatori di grandissima qualità, quando ci sono il loro peso si sente. Penso che siano entrambi recuperabili per la Supercoppa. Bianco? Ha fatto una buona partita come gli altri ragazzi. E' un ragazzo positivo, con dinamismo. Se continuerà a lavorare potrà togliersi delle soddisfazioni nel mondo del calcio. Lo tengo molto in considerazione".