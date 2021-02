Bianco (Primavera): “Siamo stati ingenui. Hanno fatto tre goal con tre tiri, colpa nostra”

Non è andata bene oggi per la Fiorentina Primavera. La formazione di Alberto Aquilani è stata sconfitta per 3-1 ad Empoli, nel derby. A fine partita ci ha messo la faccia Alessandro Bianco, intervenuto ai microfoni dei media ufficialo ACF. Queste le parole del centrocampista gigliato, classe 2002:

Risultato troppo ampio? Sì, perché abbiamo avuto 8/9 palle goal chiare per segnare. Non le abbiamo buttate dentro e loro con tre tiri han fatto tre goal. Il risultato finale dice 3-1, ma la partita dovevamo chiuderla sull’1-0 per noi. Abbiamo avuto due opportunità clamorose, purtroppo il calcio è questo. Siamo stati ingenui, stupidi. Qualche errore nell’arbitraggio non ha aiutato, ma non dobbiamo attaccarci a queste stupidaggini. La colpa oggi è solo nostra. Ad Empoli non è mai una partita semplice, l’ambiente è caldo e diventa sempre una battaglia. La Spal? Mercoledì a Ferrara possiamo subito rifarci. Dobbiamo ricaricare le pile e fare assolutamente tre punti, per riscattare un risultato che non meritavamo, oggi.