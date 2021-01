Barone: “Calcio di Aquilani d’alto livello, farà crescere i nostri giovani”

E’ andata male alla formazione di Alberto Aquilani in quel di Bergamo per la Supercoppa Primavera: i viola hanno perso seppur non demeritando. Al seguito dei giovani gigliati c’era anche il d.g. viola Joe Barone, che ha detto ai canali social del club:

E’ sempre un dispiacere quando si perde una finale, ovviamente il gruppo ha lottato e giocato bene, sta crescendo molto. Il calcio di Aquilani è di alto livello e speriamo che ci aiuti a far diventare questi ragazzi dei veri giocatori, già qualcuno si sta allenando con la Prima Squadra. I prossimi impegni? Sarà un weekend cruciale per la Fiorentina e per tutte le nostre formazioni, da quella di Prandelli ovviamente alla Primavera ed alla squadra femminile.