Aquilani: “Vissuto una settimana difficile, abbiamo vinto per Guero”

Alberto Aquilani è intervenuto dal “Bozzi” ai media della Fiorentina, nel post-partita della gara vinta con l’Ascoli.

Vittoria importante, abbiamo passato una settimana difficile. Abbiamo perso un amico, alcuni dei ragazzi vivevano addirittura con “Guero”. Non sono macchine, ma essere umani: hanno passato una settimana veramente complicata. Oggi abbiamo giocato e vinto per lui. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita, dominando in lungo e in largo. Dispiace sul 5-1 veder estrarre tre cartellini rossi. È qualcosa di inspiegabile. Andare a rovinare una partita che non aveva più niente da dire è un peccato. Dobbiamo analizzarlo, ma sotto il profilo del gioco i ragazzi sono stati impeccabili. Adesso ci prepariamo ad affrontare la prima della classe (la Roma ndr). I giallorossi sono quelli che stanno facendo meglio in questa stagione. La affronteremo consapevoli di poter far bene anche lì.