Aquilani verso il ritorno nelle giovanili: per lui è pronta la panchina della Primavera

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, per Alberto Aquilani si profila un nuovo futuro all’interno della Fiorentina. Attualmente l’ex centrocampista è collaboratore tecnico nello staff di Beppe Iachini ma per la prossima stagione potrebbe diventare l’allenatore della squadra Primavera. In questa stagione Aquilani aveva già ricoperto il ruolo di allenatore dell’Under 18 e la sua prossima avventura potrebbe essere nella squadra più importante del settore giovanile, attualmente senza guida dopo l’addio di Emiliano Bigica. Vista anche l’esperienza da calciatore, sarebbe il quarto incarico differente di Aquilani con la Fiorentina.