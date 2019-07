Aquilani torna alla Fiorentina: allenerà nel settore giovanile

Prende forma la nuova Fiorentina anche guardando il settore giovanile. E c’è un altro ritorno in casa viola visto che sarà Alberto Aquilani a guidare la nuova Under 18, neonato campionato tra la Under 17 ed il campionato Primavera. Aquilani ha giocato in viola nel triennio 2012-2015 sotto la gestione Prade’-Montella dopo l’esperienza al Milan e prima di passare allo Sporting Lisbona. L’ex centrocampista (classe 1984) inizia così una nuova esperienza come allenatore. (gazzetta.it)