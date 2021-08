Aquilani: “Supercoppa traguardo che meritiamo. Sui Primavera a Moena…”

Così l'allenatore della Fiorentina Primavera: "In questo momento dobbiamo pensare alla squadra e capire che livello abbiamo avendo cambiato tanti giocatori"

Sul ritiro : "Procede bene, in evoluzione. Ci servirà per capire il nostro livello".

Sul campionato Primavera: "E' un campionato importante ed impegnativo, i ragazzi devono capire che sarà uno step decisivo per la loro carriera, è l'ultimo passaggio prima che diventino uomini. Devono essere consapevoli di questo come lo dobbiamo essere noi che lavoriamo per la loro crescita".