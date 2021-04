Aquilani e Fiorini in vista della Semifinale: “Siamo pronti, daremo l’anima in campo”

Domani la Fiorentina giocherà la semifinale di Coppa Italia Primavera (come sempre sarà possibile seguire la diretta testuale della partita su Violanews.com). Queste le parole del capitano viola Matteo Fiorini ai microfoni ufficiali del club gigliato:

Domani è una delle partite più importanti dell’anno. Vogliamo raggiungere la terza finale. Sappiamo tutti dell’importanza di questa partita e ce la metteremo tutta per arrivare a giocarci la finale. Campioni in carica? E’ uno stimolo. Nessuno è mai riuscito ad arrivare in fondo alla competizione per tre anni. Daremo l’anima in campo domani. Cosa occorre per battere il Genoa ? In campionato abbiamo perso con loro, sappiamo che sono una squadra organizzata ed ostica. Dobbiamo essere bravi , pazienti e sfruttare le occasioni che ci capiteranno