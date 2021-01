Aquilani dalla sala stampa: “Possiamo giocare sia con la difesa a tre che a quattro”

Anche se la partita non è finita nei migliori dei modi, Alberto Aquilani si complimenta con i suoi giocatori, che hanno dato grande filo da torcere all’Atalanta. In sala stampa il tecnico viola dice: “Non posso che applaudire i ragazzi, hanno tenuto testa ad una squadra che ha già elementi che potrebbero giocare in Prima Squadra“. E parlando di tattica, spiega: “Noi ci alleniamo per giocare sia con la difesa a tre che a quattro, quello non è un problema. Le due punte? Spalluto e Munteanu non hanno deluso, è mancato loro solo lo spunto. Krastev può fare sia il play che il centrale dietro“.