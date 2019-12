Alle 13 la nostra diretta di Fiorentina-Juventus U17

Violanews non si limita a seguire 24 ore al giorno le vicende della prima squadra viola. Oltre alla Primavera di Bigica e alle Women’s da quest’anno abbiamo deciso di farvi conoscere più da vicino gli Under 17 (la vecchia categoria Allevi) proponendo su Violanews la diretta testuale delle partite interne. Ed ecco che oggi come antipasto di Torino-Fiorentina va in scena al Bartolozzi di Scandicci un Fiorentina-Juventus che ha sempre un sapore diverso rispetto a tutte le altre sfide. Appuntamento alle 13 con la cronaca curata da Paolo Poggianti.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO UNDER 17 SU NUMERICALCIO.IT