All. Juventus Primavera: “Partita onesta e leale, finale sarebbe grande traguardo. Koffi…”

Dopo la semifinale di andata contro la Juventus in Coppa Italia, in sala stampa ha parlato l’allenatore bianconero Lamberto Zauli: “L’episodio del palo a pochi minuti dalla fine poteva essere determinante. Le squadre hanno giocato a viso aperto, senza risparmiarsi, nel caso erano molto lunghe e con poca qualità nell’ultimo passaggio. Partita molto difficile, è finito il primo tempo, il 19 ci giocheremo la qualificazione. Andare in finale sarebbe un grandissimo traguardo. È un piacere giocare in stadi del genere, per i ragazzi è una grandissima esperienza respirare l’atmosfera del genere. A prescindere da quello che succede fuori dobbiamo concentrarci sul campo, sia noi che loro abbiamo fatto una partita onesta e leale. Differenza di punti in campionato? Quando abbiamo giocato contro sono state partite equilibrate, ho sempre visto una squadra con idee e intensità. Un giocatore che mi piace della Fiorentina? Koffi, è il primo nome che mi viene, i giocatori che saltano l’uomo come lui fanno la differenza”.