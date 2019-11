Al Mondiale Under 17 c’è un viola che brilla: Dalle Mura (scheda)

La rappresentativa azzurra Under 17 sta giocando il Mondale di categoria in Brasile: nel gruppo un solo viola Christian Dalle Mura che si sta comportando molto bene ed è sempre stato in campo finora nelle due gare vinte dagli Azzurrini che hanno già conquistato il matematico accesso agli ottavi di finale. Dalle Mura toscano di Pietrasanta ha 17 anni ed è da 9 stagioni alla Fiorentina, è un centrale difensivo mancino ma che predilige giocare a destra. Conosciamolo meglio con la scheda preparata da www.tuttitalenti.com