Agostinelli (Fiorentina Primavera): “Vittoria di squadra ad Ascoli. E contro la Roma…”

Vittorio Agostinelli, centrocampista della Fiorentina Primavera autore del gol vittoria nell’ultima gara dei ragazzi di Aquilani sul campo dell’Ascoli, ha parlato a violachannel.tv. Queste le sue dichiarazioni in vista della gara contro la Roma: “Contro l’Ascoli sono arrivati i primi tre punti, dovevamo riscattarci e lo abbiamo fatto al meglio anche se abbiamo vinto all’ultimo però è stata una vera prova di squadra, una grande prova perché abbiamo mostrato carattere fino alla fine, ci abbiamo creduto, siamo orgogliosi di noi e siamo felici. Abbiamo mostrato di essere un grande gruppo attaccato, tutti insieme e abbiamo festeggiato alla grande perché comunque vincere all’ultimo non è mai facile, abbiamo mostrato a tutti che ci credevamo. Roma? Una partita importante perché avremo davanti una grande squadra. Dovremo fare una grande partita per ottenere i 3 punti, ma sono convinto che possiamo farcela perché abbiamo i mezzi per farlo”.