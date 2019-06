Ag. Gillekens: “C’è la possibilità di un’offerta, ma con la nuova proprietà…”

Axel Vergeylen, agente di Jordy Gillekens, ha parlato in merito alle prospettive del proprio assistito al portale belga Voetbalnieuws.be. Ecco le sue considerazioni:

“Adesso è tornato all’Oud-Heverlee Leuven (la Fiorentina non ha esercitato il diritto di riscatto a un milione, ndr), dove è sotto contratto ancora per due anni. Con molta più esperienza, è pronto a competere nella sua squadra. C’è la possibilità che venga fatta un’offerta, ma data l’acquisizione della Fiorentina da parte della nuova proprietà, nessuna opzione è stata presa in considerazione né con la Promavera né con la prima squadra. Un giocatore dal valore sicuro, come Muriel, ha dovuto aspettare e vedere cosa avrebbero deciso i nuovi proprietari”

Intanto, il ragazzo si concede un po’ di relax a Barcellona in attesa di ripartire con la preparazione: