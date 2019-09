Saif Rubie, agente di Bobby Duncan, ha commentato su Instagram il passaggio del suo assistito alla Fiorentina, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Per essere tra l’1% che ce la fa devi essere pronto a fare ciò che il 99% del resto non farà. Nella mia linea di lavoro so che nessuno si avvicina nemmeno. Non tutto nella vita è bianco e nero e devi essere in grado di adattarsi e mostrare i pugni. Ora Bobby Duncan ha l’opportunità di vivere e sperimentare qualcosa che non molti giovani giocatori inglesi hanno fatto. Questo è quello che fanno i leader, non coloro che rincorrono. Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato in questo periodo difficile. La gioia di portare a termine il lavoro rende tutte le lotte e i dubbi utili. PS Boateng è meglio che ti occupi del nostro fratellino”.