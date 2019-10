Bigica: “Ingiusto parlare di seconde linee. Barone e Pradè confermano vicinanza della socetà. “

“Non è giusto parlare di seconde linee. Mi tengo stretto il pareggio, queste partite altre volte l’avremmo perse. I ragazzi hanno disputato una buona prova, non ci siamo mai innervositi nelle situazioni di gara anche ad alta intensità. Ci è mancata la stoccata finale. Il Chievo fin qui aveva fatto zero punti, ma la sua classifica era bugiarda. I ragazzi l’hanno giocata come una finale, complimenti a loro, ora cerchiamo di recuperare verso la partita di mercoledì col Pescara che si preannuncia complicata come questa.

Gaeta? Fa parte della nostra rosa. Ogni tanto lo prestiamo il sabato all’U18, ha qualità e l’ho messo dentro anche se ieri ha fatto una mezz’ora con l’U-18, perché gli spazi erano chiusi e centralmente mi serviva la sua qualità nello stretto. Ha trovato un grande intervento del portiere, peccato. Barone e Pradè sono venuti a salutarci prima della partita. Confermano la vicinanza della società e ci fa molto piacere. Duncan ha grande dimestichezza e fiuto del gol. Vede la porta e nello stretto fa valere scaltrezza e tecnica. Purtroppo ha preso questa squalifica, e non potevamo averlo. Quando lo avrò di nuovo a disposizione, torneremo a parlare di lui. Ora facciamo con quelli che ho, perché sono convinto che avremo bisogno di tutti. L’importante è che tutti si allenino bene, intensamente, ogni giorno, così da ritrovare certe cose in partita.”

