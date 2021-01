Torino già al lavoro in vista della sfida contro la Fiorentina. Differenziato per un big

Il Torino, dopo il pari insperato contro il Benevento di venerdì sera, ha svolto quest’oggi una sessione di allenamento al Filadelfia. La squadra allenata da Davide Nicola ha infatti iniziato la preparazione alla delicata sfida contro la Fiorentina in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Questa la nota ufficiale del club riguardo il lavoro odierno:

“Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della ventesima giornata di serie A contro la Fiorentina, in programma venerdì alle 20.45. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, il tecnico Nicola ha suddiviso l’organico in due gruppi. I giocatori scesi in campo contro il Benevento hanno svolto esercitazioni sul possesso palla e poi un lavoro atletico, mentre gli altri elementi a disposizione hanno dato vita a una seduta tecnica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programma differenziato per Izzo. Domani in calendario una sessione di lavoro al Filadelfia”