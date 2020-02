Mannini: “Una sconfitta sarebbe devastante per la Fiorentina. Chiesa? Come Enrico se si ingobbisce sono guai”

Moreno Mannini, ex storico blucerchiato, ha parlato così ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

La vittoria di Torino ha caricato la Sampdoria, domenica sarà una partita molto complicata tra due squadre che avevano obiettivi totalmente diversi rispetto alla classifica attuale. Fiorentina? Se dovesse perdere, la viola entrerebbe in una situazione molto critica. La squadra è di un ottimo livello e ha fatto un grande mercato, l’ambiente a Firenze contrariamente a Genova è molto positivo e questo può essere un fattore per riuscire a tirar fuori la squadra da questo momento. Chiesa? E’ molto simile a suo padre, come Enrico quando si ingobbisce è un pericolo per tutti, salta l’uomo con estrema facilità