Ag. Biraghi e Veretout gongola: “Sono in grandi squadre e felicissimi”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’agente degli ex viola Biraghi e Veretout Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti ormai lontani da Firenze: “Biraghi è in una squadra con un grandissimo allenatore, deve farsi trovare pronto a ogni chiamata e dare il massimo. Sta lavorando duro, non fallirà. Veretout? È felicissimo di essere alla Roma, non poteva fare scelta migliore. Ad oggi è molto felice, le somme le tireremo alla fine. Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie possono anche cambiare, come la mancata partenza di Allan”.