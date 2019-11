Si avvicinano gli impegni della Nazionale di Mancini, già matematicamente qualificata per Euro 2020, con conseguente pausa per il campionato. Dopo i problemi fisici di Berardi, fermatosi in Sassuolo-Bologna, anche Verratti ha alzato bandiera bianca. A centrocampo il CT ha così chiamato Sandro Tonali del Brescia, giovane stella emergente sulla quale è forte l’interesse anche della Fiorentina. E intanto, durante Parma-Roma, si è fermato anche Spinazzola e il rischio per un suo forfait è forte.